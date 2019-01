"Terlecki zareagował dość emocjonalnie". Opozycja komentuje spotkanie z premierem

– Udało nam się w wielu aspektach porozumieć, w niektórych pozostaliśmy przy swoich zdaniach; uważam, że temperatura sporu powinna zostać obniżona – poinformował Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po zakończonych rozmowach. – Państwa bardzo silne, dojrzałe, charakteryzuje jedna rzecz: otóż tam klasa polityczna, rządzący, potrafią się porozumieć czasami ponad pewnymi bieżącymi sporami politycznymi, w sprawach, które są ważne dla społeczeństwa – mówił szef rządu.

Co o spotkaniu i jego przebiegu mówi opozycja? – Na początek pan premier i ministrowie przedstawili sytuację jak działali po zabójstwie i jaką mają rekomendacje, jeśli chodzi o zmiany w prawie, prosząc o wsparcie przez opozycję, prace eksperckie, szczególnie w Ministerstwie Zdrowia, związanych z leczeniem osób chorych psychicznie, które opuszczają więzienia – relacjonował po spotkaniu szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. – To, co Platforma podnosiła, to była druga część rozmowy. My nie mamy dzisiaj absolutnie żadnej pewności, że osoba, która dokonała tego mordu politycznego, jest osobą niezrównoważoną psychicznie (...) Mamy pełną zgodę premiera i ministra sprawiedliwości. Jeśli rodzina wystąpi o pełnomocnika w śledztwie, to mamy deklarację premiera, że taka decyzja zostanie podjęta pozytywna i będzie można mieć osobę, która będzie patrzyła na ręce w tym śledztwie – mówił.

– Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęło swój sukces, bo postulowaliśmy, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbyła się debata, informacja rządu na temat śledztwa, które się toczy w związku z zabójstwem śp. prezydenta Adamowicza. To znalazło się na agendzie dzisiejszego spotkania i to zostało zapowiedziane na konferencji prasowej przez pana premiera – stwierdził poseł PSL Piotr Zgorzelski na antenie Polsat News. Szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył po spotkaniu: – Są rzeczy, z którymi się zgadzamy. Będziemy współpracować nad ustawami, uregulowaniem przepisów dotyczących osób chorych psychicznie, przebywających w zakładach karnych. To nie jest łatwa sprawa. Tu muszą być eksperci, głos organizacji pozarządowych. Poważne, normalne konsultacje i dialog. My swoich ekspertów wskażemy. Będziemy angażować organizacje pozarządowe, tym samym wspólnie je dzisiaj zapraszamy do zaangażowania się w proces legislacyjny (...) Niestety temat, który poruszaliśmy prawie wszyscy w swojej wypowiedzi, czyli temat Telewizji Polskiej, nie został podjęty przez stronę rządową, ale szczególnie nie został podjęty przez klub PiS-u. Wyrażone to zdanie było przez przewodniczącego Terleckiego. U niego nie ma żadnej refleksji, nie widzę tej refleksji. Może premier by chciał, tak jak wyczuwam, ale nie ma chyba zgody w obozie PiS-u, więc jest ta walka wewnętrza, która powoduje, że dzisiaj ci o przekonaniu, że Telewizja Polska nie potrzebuje żadnej naprawy, żadnej zmiany wygrywają.

Ugrupowanie Kukiz'15 podczas spotkania reprezentował poseł Tomasz Rzymkowski. – Rozmawialiśmy m.in. o języku debaty publicznej, o tym, aby ten język absolutnie zmienić i w końcu widzieć w drugim człowieku człowieka – mówił polityk. Jak dodał później na antenie Polsat News, "prof. Ryszard Terlecki (..) rzeczywiście dosyć emocjonalnie zareagował na sugestię, praktycznie wszyskich ugrupowań. My jako Kukiz’15, za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Radzie Mediów Narodowych zawnioskowaliśmy o odwołanie prezesa Kurskiego, jako prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Tutaj premier odsyłał opozycję do tych instrumentów prawnych, które są, tzn. Rady Mediów Narodowych i KRRiT".