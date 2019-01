Lekcje o mowie nienawiści. RPO wraca do nagonki na Żydów

Dyskusja wokół mowy nienawiści trwa w mediach i internecie od czasu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicz. Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, zapowiedział, że w warszawskich szkołach zorganizowane zostaną specjalne lekcje poświęcone zagadnieniu mowy nienawiści.

Inicjatywę skomentował w niedzielę RPO Adam Bodnar.

– To jest ważne, żeby dzisiaj o tym mówić, bo obchodzimy Międzynarodowym Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu i warto pamiętać, do czego doprowadziła nienawiść, do czego doprowadziło akceptowanie mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, jak można było rozpętać nagonkę przeciwko narodowi żydowskiemu w czasach III Rzeszy – mówił Bodnar w Radiu Zet.

Rzecznik podkreślił, że teraz jesteśmy w innym momencie historycznym, natomiast "czasami mechanizmy są takie same". – Kogoś zaczyna się szkalować, nazywać w określony sposób. Uważam, że trzeba młodzież uświadamiać, jakie to ma konsekwencje dla godności tej osoby – przekonywał RPO.

Adam Bodnar stwierdził też, że lekcje o mowie nienawiści są "istotne, żeby o tym rozmawiać".