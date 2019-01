Nowoczesna donosi do prokuratury na Piotra Rybaka

W niedzielę w Oświęcimiu odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Narodowcy zorganizowali własny marsz upamiętniający polskie ofiary Niemców. O sprawie zrobiło się głośno w związku z wystąpieniem Piotra Rybaka.

Według nagrań wideo opublikowanych przez media, podczas manifestacji Rybak miał mówić: – Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Pilnują swojego koryta, nie chcą pokazać się z narodem.

Adam Szłapka z Nowoczesnej poinformował w poniedziałek, że składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Piotra Rybaka i towarzyszące mu osoby z art. 256 Kodeksu karnego, który mówi o "propagowaniu faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływaniu do nienawiści" i art. 257 – publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność narodową.

– Obawiamy się, że prokuratura umorzy to postępowanie. Trudno mieć inne wrażenie po tym, jak Piotr Rybak się wielokrotnie fotografował z ministrem, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Uważamy natomiast, że tych spraw nie można odpuszczać. Prawo jest wystarczającego do tego, żeby ścigać nawołujących do nienawiści – mówił Szłapka na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak podkreślił poseł Nowoczesnej, "liczymy, że tym razem prokuratura tego postępowania nie umorzy".

