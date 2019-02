Dziennikarka dostaje pogróżki. "Ktoś chce, żebym odpuściła temat"

O pogróżkach wobec dziennikarki pisze "Fakt". Kilka dni temu Karolina Baca-Pogorzelska otrzymała niepokojący SMS. "Proszę dać sobie spokój" – brzmiała wiadomość. Dziennikarka udostępniła ją na swoim profilu na Twitterze, nie podając nazwiska autora.

– Dostałam tę konkretną wiadomość w bardzo specyficznym momencie. I choć oczywiści wierzę w przypadki, to w tej sytuacji jest to po prostu o jeden przypadek za dużo – powiedziała Baca-Pogorzelska w rozmowie z "Faktem". Podkreśliła też, że sugestię, by nie zajmować się konkretnym tematem, dostała drugi raz w życiu.

Dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej" zajmuje się energetyką. W ostatnich miesiącach pisała w "DGP" o imporcie węgla z okupowanego przez Rosję ukraińskiego Donbasu. Surowiec ten, na podstawie fałszywych dokumentów, trafia do krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Sprawą zajmuje się także inny dziennikarz "DGP", Michał Potocki.

– Mamy świadomość, komu mogliśmy nadepnąć na odcisk – powiedziała "Faktowi" Baca-Pogorzelska, tłumacząc, że to, co ją spotyka, jest "oczywistą próbą wywierania nacisku" i nie powinno mieć miejsca.

Za teksty o węglu dziennikarze "DGP" otrzymali prestiżową nagrodę Grand Press.

