Rolnicy jadą na Warszawę. Miasto czeka paraliż

Do stolicy przyjeżdżają dzisiaj rolnicy zrzeszeni w AgroUnii. Protest organizują pod hasłem "Oblężenie Warszawy". O godz. 9.30 planowany jest przemarsz spod Pałacu Kultury ul. Marszałkowską, Królewską pod Pałac Prezydencki. Tam rolnicy mają pikietować do godz. 16:00.

"Minister Ardanowski okazał się być kłamcą i oszustem. Nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rzuca słowa na wiatr. Minister rolnictwa który powinien o nas dbać, wypowiedział nam posłuszeństwo. Czyje on interesy reprezentuje jeśli nie nasze? To My musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Korporacje i obcy kapitał już dawno wypowiedziały nam wojnę ekonomiczną" – czytamy w wydarzeniu "Oblężenie Warszawy" na Facebooku.

Utrudnień należy się spodziewać przede wszystkim na linii Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat i na trasie od Pałacu Kultury do Pałacu Prezydenckiego. Według RMF FM w proteście może uczestniczyć kilka tysięcy osób.

Inicjatorem zjazdu rolników do Warszawy jest AgroUnia Michała Kołodziejczaka, który nazywany jest "nowym" lub "młodym Lepperem".