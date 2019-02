Są policyjne zarzuty dla Piotra Rybaka. Mówił o "żydostwie"

W 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przed wejściem do muzeum demonstrowali narodowcy z Piotrem Rybakiem na czele. Miał on wtedy krzyczeć: – Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić.

Oświęcimska policja przeanalizowała materiał wideo oraz zdjęcia z tamtego wydarzenia i zdecydowała o postawieniu zarzutów dwóm protestującym – Piotrowi Rybakowi i jeszcze innej osobie, której danych nie znamy. Zarzuty dotyczą nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

Według ustaleń radia RMF FM obaj podejrzani nie przyznali się do winy i uważają, że nie zrobili nic złego. Teraz materiały zebrane przeciwko nim trafią do prokuratury. Zarówno Piotrowi Rybakowi, jak i jego towarzyszowi, grozi kara do dwóch lat więzienia.

Przypomnijmy, że Rybak był już kiedyś skazany na trzy miesiące bezwzględnego więzienia za spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku.

