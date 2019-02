TVP żąda przeprosin od Adama Bodnara. W tle śmierć Adamowicza

TVP skierowała do RPO wezwanie przedsądowe z żądaniem przeprosin za "naruszenie dóbr osobistych nadawcy w związku z publicznymi wypowiedziami" oraz wpłaty 25 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Chodzi o wypowiedź Bodnara w programie "Onet Opinie" z 16 stycznia 2019 r., w którym rzecznik praw obywatelskich sugerował, że należy przeanalizować, jakie kanały oglądał w więzieniu Stefan W., zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Dziennikarz Andrzej Stankiewicz zapytał Adama Bodnara: – Sugeruje Pan, że on siedział w więzieniu i się nakręcał, bo mu w celi włączyli TVP Info? RPO odpowiedział: – Nie wiem, czy tak było, bo trzeba byłoby to przeanalizować. Ale moim zdaniem to jest jedna z tych kwestii, które należałoby w tej sprawie wyjaśnić. Jakie mogą być konsekwencje braku dostępu do pluralizmu poglądów i czy to mogło mieć wpływ także na zachowanie. Ja nie wykluczam takiej tezy.

W wezwaniu przedsądowym TVP wzywa RPO do "dobrowolnego zaniechania dalszego naruszania dóbr osobistych TVP oraz usunięcia skutków naruszeń". Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich uważa, że roszczenia telewizji są kompletnie bezzasadne i traktuje je jako "próbę nacisku na konstytucyjny organ".

"Może też stanowić próbę ukrócenia debaty, której przedmiotem jest rzetelność materiałów prasowych i pluralizm myśli, przedstawiany przez publicznego nadawcę. Takie działanie jest nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego" – cytuje stanowisko RPO portal Wirtualne Media.

