Wpadka Hartmana ze starym zdjęciem Kaczyńskiego. "Powinien przeprosić"

"Kaczyński odwołuje pierwszego niekomunistycznego premiera RP, a zdrajca Tusk staje przy Olszewskim. Zdjęcie – cud" – tak brzmiał wpis Jana Hartmana. Profesor załączył także zdjęcie z głosowania nad losem rządu zmarłego Jana Olszewskiego. Widać na nim głosującego w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego. Obok siedzi Donald Tusk, który nie podnosi ręki. Problem w tym, że zdjęcie pokazuje... moment, gdy Kaczyński głosuje przeciw odwołaniu rządu premiera Olszewskiego.

Prof. Hartman usunął już kompromitujący wpis, jednak został on od razu zauważony przez media i dziennikarzy. Wpadka była jednym z tematów programu "Strefa Starcia" w TVP Info. – Myślę, że mógł się pomylić – stwierdziła redaktor Dorota Kania. Dodała jednak, że to "pokaz ignorancji".

Słowo "przepraszam" byłoby na miejscu. Wydaje mi się, że jeśli takie dementi się pojawiło, to celem nie było puszczenie fake newsa – uznał z kolei radny Nowoczesnej, Jarosław Kaczyński. Przyznał jednak, podobnie jak redaktor Kania, że była to oznaka ignorancji profesora Hartmana.

Z opinią dziennikarki zgodził się też Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w kancelarii premiera. – Patrząc na to środowisko, wyobrażam sobie, że mogło to być wynikiem ignorancji. Zgadzam tu się z panią redaktor. Przecież posłowie Nowoczesnej po dwóch latach nie wiedzieli, jak się głosuje – wskazał.

Schreiber zaproponował też, by zamiast dyskutować o wpisie Hartmana, wspomnieć dokonania i zasługi zmarłego w piątek premiera Olszewskiego. – Często tylko poprzez pryzmat 4 czerwca i tej fatalnej "nocnej zmiany" mówimy o nim, a tymczasem to była postać naprawdę niezwykle wyjątkowa – przekonywał minister w KPRM, odnosząc się do walki byłego premiera z reżimem komunistycznym.

Jan Olszewski zmarł w czwartek, 7 lutego. Miał 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.

