Podpisano deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. "Polska dalej będzie liderką zjednoczonej Europy!"

W konferencji prasowej wzięli udział Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz, Katarzyna Lubnauer, Włodzimierz Czarzasty oraz Małgorzata Tracz.

- Pamiętamy wszyscy, że 4 czerwca 1989 r. czyli blisko 30 lat temu koalicja różnych środowisk stworzyła coś, co dało nową jakość, ale też wyborcze zwycięstwo. Wierzę, że pójdziemy tą drogą i wspólnie wygramy - przekonywał lider Platformy Obywatelskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że powstała dziś koalicja, jest największą koalicją w historii Polski. – To odpowiedź na wezwanie Polaków, powtarzali nam to na każdym spotkaniu – wskazywał. – Dla wszystkich, którzy marzą o lepszej Polsce i Europie ta wielka koalicja jest nadzieją. Nie robimy tego przeciwko komuś, ale dla Polski i Polaków, dla większego budżetu UE dla Polski, dla taniej zielonej energii, wyższych dopłat dla rolników – dodawał.

Podczas konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty tłumaczył, że nigdy nie zgodzi się na powiedzenie, że wojna z PiS, to nie jest jego wojna! – Bo to jest moja wojna - podobnie jak wszystkich tych, którzy walczą z łamaniem przez PiS konstytucji, z obniżaniem roli Polski w Europie,z wtopami polskiej dyplomacji – wskazywał.

– Reprezentujemy wszystkie proeuropejskie grupy w PE. Dlatego wykonujemy pierwszy krok do odzyskania przez Polskę pozycji w UE. 26 maja Polki i Polacy wyślą Europie wiadomość. Polska dalej będzie liderką zjednoczonej Europy! – mówiła z kolei liderka partii Zieloni.

Przypomnijmy, że 1 lutego byli premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz Radosław Sikorski zaapelowali na wspólnej konferencji prasowej o budowę jednej, szerokiej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Podpisano również deklarację "Koalicja Europejska dla Polski".