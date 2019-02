Podlasie: Komorowski buduje pałac na daczy w Budzie Ruskiej

Gazeta informuje, że w Budzie Ruskiej na Podlasiu powstaje pałac Komorowskich. "Stary budynek został zburzony, a na jego miejscu stanął reprezentacyjny pałac!" – czytamy w dzienniku, który opublikował zdjęcia powstającej rezydencji.

"SE" zastanawia się, czy "skromna emerytura" w wysokości 9 tys. zł miesięcznie wystarczy, by wybudować luksusowy dom. Tabloid podkreśla, że Komorowski nie wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie co miesiąc mógłby liczyć na pensję ok. 30 tys. zł.

Cytowany przez dziennik informator zdradził, że były prezydent chce dokończyć budowę pałacu do 26 lipca. Wtedy wypadają imieniny jego żony, Anny. Sam Komorowski do europarlamentu się nie wybiera. Jednak rozmówca "Super Expressu" twierdzi, że były prezydent "może kiedyś zostanie senatorem".

Bronisław Komorowski był prezydentem RP w latach 2010–2015. Walkę o reelekcję przegrał z Andrzejem Dudą. Wcześniej Komorowski był m.in. marszałkiem Sejmu, a także ministrem obrony narodowej.