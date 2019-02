Komplement od Kaczyńskiego. Nazwał ich "oddziałem szturmowym"

W poniedziałek wieczorem prezes PiS uczestniczył w gali Strefy Wolnego Słowa, podczas której przedstawiono laureatów nagród Człowieka Roku 2018 "Gazety Polskiej", Człowieka Roku klubów "Gazety Polskiej" oraz nagrody im. Grzegorza I Wielkiego. Uhonorowani zostali: premier Mateusz Morawiecki, prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz prof. Ryszard Legutko i Patryk Vega.

Kaczyński miał krótkie wystąpienie, w którym porównał środowiska skupione wokół klubów "Gazety Polskiej" do "oddziałów szturmowych". W rozmowie z reporterką portalu Niezależna.pl Kaczyński został poproszony rozwinięcie tego stwierdzenia.

– Kiedyś to był taki oddział szturmowy, który przedzierał się przez pozycję, które w gruncie rzeczy niemal wyłącznie zajmowali wrogowie. Dzisiaj to jest oddział szturmowy potężnej już armii, która idzie ku zwycięstwu. Jestem o tym przekonany. Każda armia potrzebuje takiego oddziału uderzeniowego, szturmowego i dzisiaj kluby "Gazety Polskiej" takim oddziałem są – tłumaczył.

Kaczyński powiedział, że prawie za 9 miesięcy odbędą się "decyduje wybory" (parlamentarne – red.), a wcześniej "bardzo ważne" – europejskie. – Należy czynić wszystko, żeby wygrać. I w sensie pozytywnym, to znaczy uczestniczyć w kampanii, i w sensie negatywnym, czyli odrzucić zasadę, że co w sercu to na języku, bo ona w polityce czasem przeszkadza – stwierdził prezes PiS.

