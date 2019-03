We wrześniu 1500 plus na pierwsze dziecko. "Nikt nie przelicytuje PiS"

Gazeta ustaliła, że zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko nastąpi realnie nie w lipcu, lecz we wrześniu, ale pieniądze popłyną do rodzin z wyrównaniem za trzy miesiące, więc jednorazowo będzie to 1500 zł.

"Chciały tego gminy, by urzędnicy mieli mniej pracy, a rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko, nie musieli dwukrotnie składać dokumentów" – czytamy na łamach dziennika.

Głos z ministerstwa

"SE" cytuje Stanisława Szweda, wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej, który wyjaśnił, że resort pracuje nad tym, aby wnioski na pierwsze i kolejne dziecko mogły być składane w tym samym terminie: od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia – w papierowej.

– Wypłata nastąpi w ciągu trzech miesięcy, z wyrównaniem na pierwsze dziecko od lipca – powiedział wiceszef ministerstwa kierowanego przez Elżbietę Rafalską.

Kalendarz wyborczy

Tabloid zastanawia się, czy za decyzją o wypłacie świadczeń we wrześniu nie stoi polityka, a dokładniej – zbliżające się wybory parlamentarne. "Teraz to już chyba nikt nie przelicytuje PiS" – czytamy w gazecie.

– Wykonując ten ruch, PiS bierze pod uwagę kalendarz wyborczy. Władza daje pieniądze we wrześniu, żeby w październiku obywatele pamiętali o tym przy urnach – ocenił w rozmowie z "Super Expressem" politolog Olgierd Annusewicz.

Czytaj także:

Głośna wypowiedź Szczerskiego. Jest komentarz prezydenta