Zaskakujące słowa premiera Morawieckiego o Jacku Żakowskim

Szef polskiego rządu był pytany na antenie radiowej Jedynki o tych komentatorów i polityków, którym nie podobają się programy socjalne PiS i którzy krytykują partię Jarosława Kaczyńskiego za "rozdawnictwo".

– Ostatnio przeczytałem to, co mówił pan redaktor Żakowski, a pan redaktor Żakowski nie należy do tych, którzy piszą tutaj listy miłosne na Aleje Ujazdowskie w ostatnich latach, bo wcześniej to mu się zdarzało oczywiście – odpowiedział Morawiecki.

– On (Żakowski – red.) powiedział mniej więcej jakoś tak, że to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, to jest wszystko to, o czym wszyscy mówili, że trzeba zrobić. Cieszę się, że te nasze programy jednoczą część naszych adwersarzy, naszych konkurentów politycznych i dziennikarskich w tym przypadku – stwierdził premier.

– Jak mówi mój młodszy syn, Ignaś, mógłbym w tym przypadku przybić piątkę z panem redaktorem Żakowskim – powiedział w Polskim Radiu Morawiecki.

Przypomnijmy, że 23 lutego podczas konwencji PiS prezes Kaczyński zapowiedział m.in. rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastą emeryturę dla seniorów w kwocie 1100 zł, a także ulgi podatkowe dla osób do 26. roku życia.

