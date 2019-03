Pornografia na rządowej stronie. Tak tłumaczy się ministerstwo

Loteria Paragonowa została zakończona w 2017 r., ale jej internetowy adres (loteriaparagonowa.gov.pl) pozostał na rządowej podstronie. W poniedziałek pojawiły się tam zdjęcia pornograficzne, które były dostępne kilkadziesiąt minut.

Według przedstawicieli MF w serwisie podwykonawcy firmy hostingowej doszło do podmiany adresu kierującego do serwerów publikujących treści nieautoryzowane przez ministerstwo dla strony o Loterii Paragonowej. Resort zaznacza, że to nie był atak hakerów.

"W marcu 2018 r. dane oraz wszystkie kody wchodzące w skład wspomnianej usługi zostały usunięte z serwerów firmy świadczącej usługi hostingowe. Domena została jednak pozostawiona z przekierowaniem na serwery DNS dostawcy usług DNS (podwykonawca firmy hostingowej)" – czytamy w komunikacie, który MF przesłało portalowi Wirtualne Media.

Ministerstwo podkreśla, że służby informatyczne zareagowały natychmiast i usunęły błąd firmy hostingowej. Obecnie resort wyjaśnia, dlaczego wpisy u dostawcy rozwiązania DNS zostały przekierowane na obcą stronę internetową.