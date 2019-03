Zaskakujące słowa polityka PSL. Ważna ustawa pod dyktando Kaczyńskiego?

Kalinowski odniósł się w radiu do poglądów prezentowanych przez Koalicję Europejską, do której przystąpiło Polskie Stronnictwo Ludowe. KO idzie razem do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

– Dla mnie małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Jeżeli mówimy o adopcji, to tylko dla małżeństw – oświadczył na antenie Polskiego Radia 24 eurodeputowany PSL. Polityk zabrał głos także w sprawie aborcji i tzw. kompromisu aborcyjnego.

– Jeżeli mówimy o sprawach związanych z ustawą aborcyjną, to ja jestem zwolennikiem obrony tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Tutaj akurat jestem w takiej samej sytuacji jak chyba Jarosław Kaczyński, bo gdyby miał inne zdanie, to by tą ustawę zmieniono – stwierdził Kalinowski.

W jego ocenie w kwestii stosunku do aborcji PSL "nie musi się obnosić". – Takie stanowisko mieliśmy i ono nie będzie zmienione – zapewnił europoseł.

Ze względu na przystąpienie ludowców do Koalicji Europejskiej z członkostwa w PSL zrezygnował w ubiegłym tygodniu Sławomir Świerzyński. Lider zespołu Bayer Full napisał na Facebooku, że nie wyobraża sobie głosować na LGBT i lewicę.

Czytaj także:

PiS chce opodatkować Google, Facebook i Netflix. Jest tylko jedno ale