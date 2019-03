SN zdecydował ws. Waldemara Żurka. Sędzia nie będzie zadowolony

W sierpniu 2018 r. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie podjął decyzję o przeniesieniu Waldemara Żurka z II Wydziału Cywilnego-Odwoławczego do I Wydziału Cywilnego. Sędzia uznał to za szykanę. Odwoływał się do różnych szczebli, aż sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Jak informuje serwis wPolityce, SN zdecydował w piątek, że przeniesienie Żurka do innego wydziału nastąpiło bez jego zgody, ale nie było złamaniem przepisów.

Sąd odrzucił też jako niedopuszczalne odwołanie sędziego od uchwały KRS z 21 września 2018 r., umarzającej postępowanie z odwołania Żurka od decyzji prezesa SO w Krakowie.

Waldemar Żurek jest byłym rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa. Od początku krytykował reformę wymiaru sprawiedliwości autorstwa PiS i był twarzą przeciwników zmian w sądach. Żurek zarzucał rządzącym m.in. niekonstytucyjność wprowadzanych przepisów.

