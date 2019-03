Konfederacja Propolska zapowiada antyunijny Marsz Suwerenności. „Dość ingerencji w nasze polskie sprawy!”

– 1 maja, w rocznicę „Anschlussu” robimy wielki Marsz Suwerenności – zapowiedział Janusz Korwin-Mikke, odnosząc się do 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. – To marsz przeciwko zawłaszczaniu suwerenności i polskiej niepodległości przez brukselskich komisarzy – dodał Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego.

Konfederacja Propolska, założona przez ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego, Ruch Narodowy, Kaję Godek, Piotra „Liroya” Marca, Grzegorza Brauna zapowiedziała w poniedziałek wielki Marsz Suwerenności. Jego data nawiązuje do 15. rocznicy wprowadzenia Polski do UE. – 24 proc. ludzi zagłosowało przeciwko „Anschlussowi”, w ogóle nie wzięto ich pod uwagę – stwierdził Korwin-Mikke, argumentując sprzeciw wobec wspólnoty. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski, działacze Ruchu Narodowego, Wolności, Kaja Godek, czy prezes stowarzyszenia Skuteczni – Maciej Maciejowski. Marsz został zapowiedziany także na Twitterze. Konfederacja Korwina-Mikke, Brauna i Narodowców to sojusz założony w ramach startu eurosceptycznych środowisk w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do koalicji prawicy przystąpiła też działaczka pro-life, Kaja Godek, reżyser - Grzegorz Braun oraz były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. ba Czytaj także:

