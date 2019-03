Zaskakująco szczere słowa Cymańskiego o 500 plus i trzynastej emeryturze

Konfederacja Propolska zapowiada antyunijny Marsz Suwerenności. „Dość ingerencji w nasze polskie...

– 1 maja, w rocznicę „Anschlussu” robimy wielki Marsz Suwerenności – zapowiedział Janusz Korwin-Mikke, odnosząc się do 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. – To marsz przeciwko zawłaszczaniu suwerenności i polskiej...