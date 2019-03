"Ta kobieta powinna zniknąć z życia publicznego". Fatalna wypowiedź posłanki i fala krytyki

– Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rodzina jest najważniejsza. No to moje pytanie, jako matki: Panie Jarosławie, gdzie jest Pana rodzina? Jeżeli rodzina jest taka ważna – zwróciła się do prezesa PiS Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka najwyraźniej nie przemyślała swoich słów.

Nieprzemyślana gafa, czy cyniczny atak? Nie wiadomo, co spowodowało, że Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała takie słowa. Pytanie o rodzinę Jarosława Kaczyńskiego, którego brat-bliźniak zginął w katastrofie smoleńskiej, spowodowało falę komentarzy i krytyki pod adresem posłanki. „Ta kobieta powinna zniknąć z życia publicznego”, „Zbydlęcenie na poziomie bolszewii” – to niektóre z odpowiedzi internautów na Twitterze. Pozostaje mieć nadzieję, że poseł Scheruing-Wielgus zwyczajnie nie zastanowiła się nad swoimi słowami, zanim je powiedziała.