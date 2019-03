Kolejna porażka Theresy May. Umowa ws. Brexitu odrzucona

Nową wersje porozumienia poparło we wtorkowym głosowaniu w Izbie Gmin 232 parlamentarzystów. Przeciwnych było 391. Nie udało się do niej przekonać eurosceptycznej frakcji Partii Konserwatywnej i Demokratycznej Partii Unionistycznej. Entuzjaści wystąpienia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty uznali, że umowa na wiele lat utrzymywałaby Wielką Brytanię w zbyt bliskiej orbicie politycznej, prawnej i regulacyjnej UE. Porozumienie nie uzyskało również akceptacji politykom przeciwnym Brexitowi z Partii Pracy i mniejszych formacji.

– To sprawa najwyższej wagi dla przyszłości naszego kraju – mówiła po głosowaniu brytyjska premier. W środę brytyjscy parlamentarzyści będą głosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, czyli tzw. twardym Brexitem. Z zapowiedzi May wynika, że podczas głosowania nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna. .

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu premier Wielkiej Brytanii ostrzegała, że jeśli porozumienie z Brukselą nie zostanie przyjęte, może nigdy nie dojść do Brexitu. – Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej, jeśli w przyszłym tygodniu parlament odrzuci porozumienie w sprawie Brexitu, wynegocjowane z Brukselą. Nikt nie wie co się wtedy stanie – tłumaczyła May podczas wystąpienia w Lincolnshire.