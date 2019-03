„Der Spiegel”: Seksualni napastnicy z Kolonii uniknęli kar

Jak przypomina tygodnik, zawiadomienie o seksualnym napastowaniu przez obcych mężczyzn podczas sylwestrowej zabawy złożyło aż 661 kobiet. Impreza miała miejsce na placu między katedrą kolońską a dworcem głównym. Kobiety, które znalazły się na placu, musiały przejść przez „ścieżkę zdrowia” - szpaler utworzony przez pijanych mężczyzn – podaje „DS” powołując się na poufny raport policji.

Autorzy artykułu wspominają również, że kanclerz Angela Merkel określiła te zdarzenia jako „odrażające” i zapowiedziała, że państwo „twardo zareaguje”. – Należy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by szybko odnaleźć wszystkich winnych i ukarać ich bez względu na ich pochodzenie i okoliczności – powiedziała wówczas szefowa niemieckiego rządu.

Śledczy Kolonii powołali specjalny zespół, który składał się z około 100 funkcjonariuszy. Zazwyczaj tak wiele osób liczą grupy powołane w przypadku zamachów terrorystycznych. Zespół miał zidentyfikować sprawców molestowania z nagrań wideo. – Mieliśmy środki i bardzo się staraliśmy – powiedział „DS” jeden z członków zespołu. – Od początku wiedzieliśmy jednak, że złapiemy tylko niektórych sprawców – dodał.

Z dokumentów przekazanych przez sąd rejonowy w Kolonii wynika, że molestowanie zostało udowodnione zaledwie trzem osobom. Dwie z tych osób zostały skazane na karę więzienia w zawieszeniu. Jeden ze skazanych to Irakijczyk, który pocałował młodą kobietę i oblizał jej twarz. Drugi – migrant z Algierii – wołał do uczestników zabawy „Daj mi dziewczynę, albo zginiesz”. Trzeci – pochodzący z Libii – dostał za obmacywanie kobiet rok i 9 miesięcy. Skazanych udało się złapać tylko dlatego, że zrobili sobie zdjęcia telefonem z ofiarami. Śledczy twierdzą, że pozostałe czyny molestowania były niemożliwe do przypisania konkretnym osobom.

Podczas zabawy sylwestrowej policja odnotowała łącznie 1300 różnych przestępstw. Przeciwko 290 osobom wdrożono postępowania. Przed sądem stanęło 52 oskarżonych o rabunki, kradzież lub paserstwo. Skazano 32. Większość z nich to migranci z Algierii, Maroka i Iraku.