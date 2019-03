„Jak rozpoznać Żyda?”. Kontrowersyjny tygodnik sprzedawany w Sejmie

„Jak rozpoznać Żyda” – to nagłówek, który widnieje na okładce tygodnika „Tylko Polska”, który sprzedawany jest w Sejmie Gazeta ukazuje się pod nadzorem Leszka Bubla, który sam określa siebie jako „naczelnego antysemitę RP”. „Tylko Polska” to tygodnik opinii o charakterze społeczno-politycznym, ukazujący się od 22 lat. Wydaje go organ prasowy Polskiej Partii Narodowej. Sam tekst „Jak rozpoznać Żyda” głosi m. in., jakie „cechy antropologiczne” czy „sposób wysławiania się” opisują Żydów, oraz „jak ich zwyciężyć”.

Artykuł wzbudził oburzenie posła Michała Kamińskiego. „Nie zostawię tego tak, to jawny antysemityzm sprzedawany w kiosku Sejmu RP” - napisał zbulwersowany parlamentarzysta.

Kamiński skomentował też sprawę na konferencji prasowej, przytaczając fragmenty artykułu. – „Skąd u Żydów taka nienawiść i bezgraniczne oddanie się złu?” – zacytował Kamiński. Dodał, że gazeta wyczerpuje „znamiona przestępstwa siania nienawiści na tle narodowościowym”. – Uznaję za absolutny skandal, że w Sejmie państwa, które ponad podziałami politycznymi powinno się chlubić swoją tolerancją i wieloetniczną tradycją, tego typu plugawe pisma są sprzedawane – oświadczył Kamiński.

Poseł zaznaczył, że treści te „brzmią jak wyjęte z instruktarza nazistowskich gazetek”. – Apeluję do Marszałka Sejmu, żeby wyjaśnił, jak to możliwe, że tego typu gazetka jest propagowana w polskim parlamencie. To hańba, że tego typu pisemko z takimi tytułami mogło się znaleźć. Mam nadzieję, że Kuchciński i jego partia, która deklaruje sprzeciw wobec antysemityzmu, zareaguje w tej sprawie bardzo szybko i zbada, w jaki sposób rasistowskie treści docierają do Sejmu. Proszę nie zasłaniać się wolnością słowa – powiedział.

Na słowa posła zareagowało już Centrum Informacyjne Sejmu. – W odpowiedzi na informację o kontrowersyjnym tytule, który miał się znaleźć w sprzedaży w jednym z kiosków z prasą na terenie Sejmu, CIS wyjaśnia, że Kancelaria Sejmu wynajęła powierzchnię pod prowadzenie tej działalności firmie RUCH S.A., która wygrała konkurs. Oznacza to, że to ta firma odpowiada za dobór tytułów prasowych oraz sposób ich ekspozycji. (...) Osoby sprzedające prasę w punktach na terenie Parlamentu nie są pracownikami Kancelarii Sejmu ani osobami zatrudnianymi przez tę instytucję na podstawie umów cywilnoprawnych – poinformował serwis 300polityka dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

Dyrektor CIS dodał, że polskie prawo nie zezwala na cenzurę prewencyjną środków społecznego przekazu i prasy. Pismo może zostać zawieszone, jeśli przestępstwo zostanie popełnione na jego łamach co najmniej trzy razy. – Adresatem zgłoszenia powinny być organy ścigania, nie Kancelaria Sejmu – zaznaczył Grzegrzółka.

Czytaj także:

Napisali, że pijany Polak zaatakował Izraelczyków. Fake news w "Times of Israel"