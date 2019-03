Taśmy Kaczyńskiego. Adwokat Birgfellnera wyprowadzony z równowagi

Przed przesłuchaniem Austriaka jego prawnicy, Jacek Dubois i Roman Giertych, zorganizowali konferencję prasową. Dubois przekonywał, że Birgfellner jest przesłuchiwany już w sumie 44 godziny, a prokurator przyjął taktykę powtarzania zadanych już wcześniej pytań. – To jest już dręczenie w tej chwili. Pani prokurator się zacięła – ocenił.

Dubois tłumaczył dziennikarzom, że sytuacja wygląda tak, jak "zacięta płyta" grająca na winylu. – Dzisiaj wychodząc z domu powiedział rodzinie, że idę do KOK-u. Co to jest? To Komitet Obrony Kaczyńskiego, bo inaczej nie można potraktować sytuacji, kiedy nic się nie dzieje, terminy ustawowe są przekroczone i nie możemy posunąć się dalej – przekonywał adwokat.

Giertych oświadczył z kolei, że prokuratura próbuje przedłużyć postępowanie. – W moim przekonaniu mamy do czynienia z totalną kompromitacją. Aż mi wstyd za to, co dzisiaj robi prokuratura. Myślę, że swoją wolę ochrony Kaczyńskiego mogłaby ukrywać w inny, bardziej subtelny sposób – ocenił mecenas.

Przypomnijmy, że kiedy prezes PiS zdecydował o wstrzymaniu inwestycji dotyczącej budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna, Birgfellner zaczął domagać się zapłaty za wykonane już prace. Kaczyński odmówił mu ze względu na braki w dokumentacji i zaproponował rozwiązanie sądowe. Sprawa jest w prokuraturze, bo pełnomocnicy biznesmena złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS.

