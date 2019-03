Nietypowy wywiad z Antonim Macierewiczem w TV Republika

W nowym programie "A dlaczego" Macierewicz odpowiadał na pytania Zosi i Bartka. 14-latkowie chcieli wiedzieć, czym wiceprezes PiS zajmuje się poza polityką.

– Moja mama pchała mnie w kierunku sportu. Uprawiałem jazdę figurową, walczyłem szablą, różne rzeczy robiłem. A najbliżej mi było do skoków do wody. Tę dyscyplinę bardzo lubię i staram się do niej wracać i próbować działać – tłumaczył były minister obrony.

– Moim największym marzeniem była niepodległość Polski, tak zostałem wychowany przez moją mamę. To było moje najważniejsze marzenie poza oczywiście pięknymi kobietami, jak moja żona – stwierdził Macierewicz.

Polityk PiS był pytany o scenariusz ataku na Polskę. Zapewnił, że gdyby doszło do agresji na nasz kraj, natychmiast do akcji weszłyby bataliony NATO stacjonujące na wschodniej flance oraz polska armia. – W ciągu tygodnia byłoby tutaj już oddziały amerykańskie poza oczywiście tymi, które tutaj stacjonują. Walczylibyśmy – przekonywał.

Dopytywany o ideę stworzenia armii Unii Europejskiej, były szef MON odparł, że jego zdaniem to nierealny pomysł. – Pomysłodawca, czyli Francja, nie chce płacić na NATO tyle pieniędzy, ile powinna, więc trudno mieć nadzieję, że da dostateczną ilość pieniędzy, aby obronić Europę, a zwłaszcza flankę wschodnią – powiedział Macierewicz.