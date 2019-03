Wybory prezydenckie na Słowacji. Wygrała liberalna kandydatka

Zuzana Czaputova to prawniczka, która głosi hasła ekologiczne i antykorupcyjne. Przynależy do małej, pozaparlamentarnej Partii Progresywnej. Nie ma żadnego doświadczenia w polityce, ale pozostaje faworytką wyborów prezydenckich. W drugiej turze zmierzy się z kandydatem partii rządzącej (Smer-SD), Maroszem Szefczowiczem. Prognozy ekspertów dają jednoznaczne zwycięstwo Czaputovej.

Szefczowicz to jeden z komisarzy unijnych. W 2018 roku biegał się o kandydaturę na nowego szefa Komisji Europejskiej z ramienia socjalistów, ale przegrał z Fransem Timmermansem.

Komentatorzy oceniają, że małe szanse kandydata partii rządzącej to efekt ciągnącej się sprawy morderstwa dziennikarza Jana Kuciaka. W ostatnich dniach doszło do postawienia zarzutów sprawcom zabójstwa, które wstrząsnęło słowacką opinią publiczną. Zleceniodawcą miał być biznesmen powiązany z polityką, Marian Koczner. Pokłosiem morderstwa politycznego na Kuciaku była dymisja ówczesnego premiera, Roberta Fico i szereg odwołań w strukturach służb śledczych. Doszło też do wielu protestów i demonstracji antyrządowych. Słowacy domagali się sprawnego i rzetelnego wyjaśnienia zabójstwa.

Bez szans nawet w pierwszej turze pozostają radykałowie, zwłaszcza popularni na skrajnej prawicy Stefan Harabin i Marian Kotleba. Mogli liczyć na około 10 proc. poparcia. Harbin to sympatyk Rosji krytykujący UE i NATO. Kotleba natomiast jest liderem partii ludowej, także sprzeciwiającym się związkom z Zachodem.

Druga tura wyborów na Słowacji już 30 marca.

