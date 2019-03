Trzaskowski mówił w radiu o Rabieju i Schetynie. To im się nie spodoba

Prezydent Warszawy był we wtorek gościem Radia Zet. Oświadczył, że nie żałuje podpisania deklaracji LGBT, która wywołała polityczną burzę.

– Mam dosyć czekania na to, czym będzie PiS szczuł w kolejnych miesiącach, dlatego że PiS się generalnie zajmuje napuszczaniem Polaków na Polaków. I gdyby nie było karty LGBT, to by się znalazł jakiś inny pretekst – stwierdził Trzaskowski.

Dyscyplinowanie Rabieja

Pytany o to, czy podpisując kartę "nie wyrwał się przed szereg" Koalicji Europejskiej, polityk PO tłumaczył, że była to jego autonomiczna decyzja, i że Grzegorz Schetyna wiedział o zamiarach podpisania tej deklaracji.

Dopytywany o Pawła Rabieja i jego słowa na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne, Trzaskowski stwierdził: – Proszę pana prezydenta, żeby się zajął tymi sprawami, za które odpowiada w ratuszu. Zapewnił jednocześnie, że po głośnym wywiadzie swojego zastępcy dla "Dziennika Gazety Prawnej", nie chciał go zwolnić.

"Tak" dla związków partnerskich

W ocenie prezydenta Warszawy nikt Rabiejowi "nie klebnuje ust" i będzie mógł się wypowiadać w sprawach światopoglądowych, jeżeli "prezentuje stanowisko Koalicji Europejskiej".

Trzaskowski oświadczył też, że związki partnerskie powinny być wprowadzone. Na pytanie o małżeństwa homoseksualne i adopcję przez nie dzieci nie chciał odpowiedzieć. – Nie dam się wkręcić w to, co w tej chwili próbuje zrobić PiS. (…) My rozmawiamy o walce z nienawiścią, rozmawiamy o walce z hejtem – przekonywał.