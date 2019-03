"Niebywały atak, jazda po bandzie" Niesiołowskiego. "Żaden polityk PiS nigdy tak o Schetynie nie powiedział"

– Schetyna to żałosna kreatura, która nie zasługuje na splunięcie – stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Stefan Niesiołowski. Zdaniem posła PSL-UED, lidera Platformy Obywatelskiej powinno się "wyrzucić na zbity pysk". – Jeśli go nie wyrzucą, to obóz PO przegra wybory i Kaczyński będzie dalej rządził. Schetyna nie powinien być żadnym przywódcą obozu demokratycznego! – przekonywał.

Do tych ostrych słów pod adresem przewodniczącego PO odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. – Niebywały atak, bardzo ostry, taka jazda po bandzie… Żaden polityk PiS nigdy tak o Schetynie nie powiedział. Jazda bez trzymanki – mówił w rozmowie z Markiem Kacprzakiem Czarnecki.

Europoseł stwierdził, że gdyby był złośliwy, powiedziałby, że skoro Stefan Niesiołowski był tyle lat w PO, to lepiej zna Schetynę. – Ale to nie jest język, którego należy używać. Znam Niesiołowskiego, on się odgrywa za reakcję Schetyny na "wątek obyczajowy" – podkreślił.

