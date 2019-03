To on zastąpi Brudzińskiego? Kandydaturę forsuje prezydent

Obecny szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński będzie kandydował w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ministrów, którzy wybierają się do Brukseli jest więcej, dlatego na pewno dojdzie do rekonstrukcji rządu. Pytanie tylko, jak głębokiej.

Według "Super Expressu" prezydent Andrzej Duda chce mieć większy wpływ na gabinet Mateusza Morawieckiego i na szefa MSWiA ma forsować Andrzeja Derę. Co na to sam minister? Ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

– MSWiA to kluczowe ministerstwo. Jestem pracownikiem prezydenta Andrzeja Dudy i to pan prezydent będzie o tym decydował. Jeśli uzna, że mam gdzieś kandydować, wtedy się będę temu poddawał – powiedział Dera w rozmowie z "SE".

Dziennik pisze też, że prezydent chce mieć większy wpływ na armię. Choć formalnie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jego rola sprowadza się de facto do wręczania nominacji generalskich. Według źródeł gazety Andrzej Duda chciałby to zmienić.