Kornel Morawiecki zaskakująco szczerze o 500 plus i trzynastej emeryturze

Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego wypowiedział się na łamach "Super Expressu" na temat tego, co rząd powinien zrobić, aby zwiększyć wynagrodzenia nauczycieli. Pedagodzy walczą o 1000 zł podwyżki i szykują się do strajku.

– Solidaryzuję się z nauczycielami. Popieram podwyżki, może dobrze byłoby dać 700 zł, żeby budżet to udźwignął – powiedział Kornel Morawiecki. I dodał, że edukacja jest bardzo ważna, dlatego nauczyciele powinni być dobrze wynagradzani.

Ojciec premiera ma swój autorski pomysł na to, jak przesunąć pieniądze w budżecie, aby spełnić postulaty pedagogów. Proponuje zabrać 500 plus i trzynaste emerytury bogatym.

– Jestem za tym, aby np. ci seniorzy, którzy mają 3 – 4 tys. zł emerytury nie brali 1100 zł trzynastki. I podobnie myślę w kwestii 500 plus. Bo jeśli dochód na głowę w rodzinie jest na poziomie ok. 4 tys zł, to uważam, że w takich przypadkach 500 zł być nie powinno – podkreślił Morawiecki.

Przypomnijmy, że "trzynastki" dla emerytów w wysokości 1100 zł brutto oraz rozszerzenie świadczenia w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko zapowiedział podczas lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński.