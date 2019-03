Legendarny komentator odchodzi. Włodzimierz Szaranowicz jest chory

– Żegnam się z telewizją i zawodem – poinformował Szaranowicz w rozmowie z TVP Sport. Dzisiaj komentator obchodzi swoje 70. urodziny.

Szaranowicz przyznał, że od jakiegoś czasu nie czuje się najlepiej. – Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim. To się nie łączyło z życiem dziennikarskim, które mnie regenerowało, tylko z tym życiem dyrektorskim. Nie mogę powiedzieć, że to były złe lata dla mnie, ale inne, wymagające innych predyspozycji – tłumaczy.



Dziennikarza zmaga się z problemami neurologicznymi, ale nie zna przyczyn rozwoju dolegliwości. – To może być genetyczne. Przypominają mi się teraz pewne zachowania mamy, która nie była tego świadoma, a najprawdopodobniej na nią cierpiała. Ja nie chciałbym nikogo obwiniać, bo to zbyt proste – zaznacza.

Włodzimierz Szaranowicz jest związany z Telewizją Polską od 1977 r. Wcześniej pracował też Polskim Radiu. Komentował największe imprezy sportowe – igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy.