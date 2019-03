Pierwsza w Polsce kara za złamanie RODO. Kwota jest gigantyczna

O tym, że prezes UODO Edyta Bielak-Jomaa ogłosi we wtorek decyzję o pierwszej w Polsce karze finansowej za złamanie RODO, informowała "Rzeczpospolita".

Gazeta ujawniła, że chodzi o warszawską spółkę wykorzystującą dane ze źródeł publicznie dostępnych, m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędy Statystycznego czy Monitora Sądowego.

Kara w wysokości ponad 943 tys. zł została nałożona na spółkę za niespełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prezes UODO nakazała też firmie wysyłkę listów do osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zostały poinformowane o fakcie, że ich dane są przetwarzane.

"Rz" zwraca uwagę, że spółce przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. Jeśli dojdzie do procesu, wykonanie decyzji urzędowej zostanie wstrzymane aż do czasu wydania prawomocnego wyroku.

