"Die Welt": Anja Rubik kontra PiS

Modelka jest twarzą kampanii #sexedpl, która ma stanowić atrakcyjny i rzeczowy sposób na edukację seksualną. "W kampanii chodzi o to, co w większości innych krajów UE jest oczywistością, natomiast w Polsce uważane jest za zniewagę: o uświadomienie. W polskich szkołach jest to temat tabu. Kto w Polsce opowiada się za wychowaniem seksualnym, naraża się na niebezpieczeństwo, że przedstawiciele rządu zarzucą mu "– pisze w internetowym wydaniu „Die Welt” Philipp Fritz. Jak stwierdza Fritz, w Polsce toczy się na tym tle "wojna kulturowa".

Według dziennikarza, po jednej stronie frontu stoi partia rządząca PiS, której zwolennicy ostrzegają przed „seksualizacją polskich dzieci”, a po drugiej stronie rodzice i nauczyciele, którzy chcą, aby w szkole mówiono o radości i problemach związanych z seksem. W tekście zwrócono uwagę, że im bliżej wyborów, temat seksualizacji jest coraz bardziej obecny w mediach i staje się tematem walki politycznej. Jako przykłąd podana została burza, jaką wywołało podpisanie przez prezydenta Warszawy Kart LGBT+.

Forsowana przez PiS polaryzacja społeczeństwa jest świadomą taktyką, której celem jest mobilizacja własnych wyborców – stwierdza Fritz.