Miał startować z list KE. Łukaszewicz zdradził, kto i dlaczego zablokował jego kandydaturę

Łukaszewicz jest aktorem teatralnym i filmowym. W latach 2002–2005 i 2011-2018 pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Zagrał w filmach takich jak "Seksmisja", "Noce i dnie" czy "Katyń. Jeśli w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobędzie mandat będzie również politykiem. A będzie się o to ubiegał z list Wiosny Roberta Biedronia.

Aktor zdradził dziś na antenie Radia ZET, że nie była to jednak pierwsza propozycja jaką otrzymał. Wcześniej zwróciła się do niego Nowoczesna, jednak jego kandydatura miała być zablokowana przez Grzegorza Schetynę. – Tak zostało mi to przekazane – powiedział. Jak wyjaśnił, powodem takiej decyzji miał być fakt, że w wyborach samorządowych w Warszawie oficjalnie poparł Jacka Wojciechowskiego.

– W sobotę dowiedziałem się, że nie mogę kandydować z listy Nowoczesnej i raptem jest w niedzielę telefon od pani Nowickiej. Nie zastanawiałem się długo – poinformował.

