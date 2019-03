Europoseł PiS: Kaczyński jest jak Józef Piłsudski

Europoseł komentował sprawę tzw. taśm Kaczyńskiego i słynnej już koperty, w której miało być – zdaniem Geralda Birgfellnera – 50 tys. zł. Adwokat Austriaka, Roman Giertych, wysłał do prezesa PiS wezwanie do dobrowolnego zwrotu tych pieniędzy. Kaczyński wezwania nie odebrał.

Ryszard Czarnecki stwierdził w TVN24, że "widocznie nie było go (prezesa PiS – red.)w domu i to awizo będzie realizowane". Jego zdaniem "nawet najwięksi wrogowie Jarosława Kaczyńskiego zawsze podkreślali, że jest to człowiek absolutnie uczciwy".

– Nie zgadzali się z nim, polemizowali, mówili, że jego wizja Polski jest taka czy owaka, że jest niefajna dla nich, ale zawsze podkreślali jego uczciwość. Ja tylko informuję i przypominam, Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski: dla siebie nic, dla Polski wszystko – przekonywał Czarnecki.

Sprawę tzw. taśm Kaczyńskiego ujawniła "Gazeta Wyborcza". Gerald Birgfellner, który pracował przy inwestycji związanej z budową dwóch wież przez spółkę Srebrna, uważa, że Kaczyński go oszukał. Austriak złożył przeciwko prezesowi PiS doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Birgfellner był przesłuchiwany w prokuraturze sześciokrotnie.

15 lutego "GW" napisała, powołując się na zeznania Austriaka w prokuraturze, że prezes PiS nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł ks. Rafałowi Sawiczowi z rady fundacji im. Lecha Kaczyńskiego, która jest właścicielem spółki Srebrna.