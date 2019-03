Ewa Kopacz o swoim angielskim. Tym stwierdzeniem zabłysnęła

Posłanka Platformy Obywatelskiej mówiła w Radiu Zet, że język angielski zna na podstawowym poziomie i ma zamiar dalej go "szlifować".

– Jest pani przekonana, że wszyscy, którzy trafiają (do Parlamentu Europejskiego – red.), mówią biegle po angielsku? Nie. Jest ważne, co się mówi, a nie w jakim języku się mówi. To nie wybór na poliglotów, tylko na polityków, którzy twardo będą stawiać sprawy Polski i walczyć o sprawy polskie – powiedziała dziennikarce Kopacz.

Dopytywana o debatę z europosłem PiS Zdzisławem Krasnodębskim po angielsku lub niemiecku, była premier odparła: – Stanę z nim do debaty w tym samym języku, w którym on rozmawia z Kaczyńskim i Szydło.

Kopacz oświadczyła też, że będzie namawiać Donalda Tuska do startu w kolejnych wyborach prezydenckich. – Uważam, że to świetny kandydat. Najlepszy, który może być – przekonywała, dodając, że urzędujący prezydent Andrzej Duda jest "uzależniony od swojego zaplecza politycznego".

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja, natomiast wybory prezydenckie – w 2020 r.

