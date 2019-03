Zaskakująca grafika na profilu Tomasza Kammela. "Jesteś gejem?"

"– Jesteś gejem? – Nie, dlaczego pytasz? – Bo widziałem jak rozmawiasz z gejem. – No patrz, rozmawiam z tobą, a przecież nie jestem idiotą" – grafikę z taką treścią zamieścił na portalu społecznościowym Tomasz Kammel.

"Super Express" zwraca uwagę, że prezenter odniósł się w ten sposób do głośnej od kilku tygodni sprawy warszawskiej karty LGBT plus. Natomiast część internautów zaczęła pytać w komentarzach o coming out dziennikarza.

Tomasz Kammel od 1997 roku pracuje w Telewizji Polskiej. Obecnie prowadzi m.in. takie programy jak "Pytanie na śniadanie", "The Voice of Poland" czy "Dance, Dance, Dance". Do 2015 roku był związany z Katarzyną Niezgodą, kiedyś wiceprezes banku BPH.

