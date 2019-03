Premier: My budujemy państwo z sercem

Wydarzenie miało związek z obchodami trzech lat wypłacania świadczenia 500+. Rząd podsumował efekty i rolę flagowego programu PiS. – Program 500+ jest nie tylko programem prorodzinnym, ale jest też programem propaństwowym. Bo państwo polskie, które na bok odkłada rodziny, to nie jest państwo z sercem. A my budujemy państwo z sercem. Państwo dla wszystkich rodzin – stwierdził premier Morawiecki.

– Podsumowując ten nasz prorodzinny program, jestem przekonany, że stworzyliśmy nową przestrzeń dla rozwoju naszego kraju, wszystkich dzieci, całej młodzieży (…). Wraz z tym programem Polska zmienia się nie do poznania (…). Jestem przekonany, że stworzyliśmy nową przestrzeń dla rozwoju całego naszego kraju, wszystkich dzieci i całej młodzieży. To rozszerzenie, które teraz robimy, które pozwala z jednej strony na jeszcze szersze działania prodemograficzne, a z drugiej strony dajemy pełne zaufanie w ręce rodziców. To pokazuje stosunek państwa do rodzin – ocenił szef rządu. Dodał też, że obecny rząd ufa rodzinom i rodzicom. – Ten program taki jest. Jest programem partnerskim, rozwojowym, od którego nie odejdziemy, którego nie zmienimy – zapewnił.

Morawiecki odniósł się też do słów i planów opozycji dotyczących programu 500+. – Niektórzy mówią, że go zmienią, zabiorą, utną, potną. Że to są takie czy inne fantasmagorie, a nawet jeszcze mniej ładnie mówią, ale tego tutaj nie przytoczę. Będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci, młodzież, rozwój kraju, gospodarczy, demograficzny, społeczny – wyjaśniał premier.

W lutym Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało rozszerzenie programu 500+ o wypłatę świadczenia także na pierwsze dziecko. To jeden z elementów tzw. "piątki Kaczyńskiego".