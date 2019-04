"Gwarancji nikt nie daje". Zaskakujące słowa Cymańskiego nt. trzynastej emerytury

Tadeusz Cymański był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM. Polityk zapytany został m.in. o kwestię trzynastej emerytury, czy będzie to świadczenie jednorazowe wypłacone na potrzeby kampanii wyborczej, czy stałe wypłacane raz w roku.

– Myślę, że emeryci mają nadzieję, że to będzie powtórzone w przyszłości. Ale gwarancji nikt nie daje. Mówimy w odpowiedzialny sposób: będziemy robić wszystko. Jeżeli emeryci uważają, że Platforma - po wypowiedzi pana Belki - będzie to robić, to niech głosują na Platformę! My się nie będziemy spierać – odparł poseł PiS.

W związku z wątpliwościami Roberta Mazurka, czy projekt będzie kontynuowany w przyszłości, Cymański wskazywał różnice pomiędzy tym, co jest, a więc "obietnicą", a tym, czego nie ma, czyli "gwarancją". Można to zapisać w ustawie - wtedy jest gwarancja. – Ja myślę, że my udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni i jeżeli coś obiecujemy, to dotrzymujemy. I takim językiem mówię - i mówię to wyraźnie, precyzyjnie – mówił dalej polityk.

Mazurek nie ustępował jednak w uzyskaniu precyzyjnej informacji. – Teraz ja powtórzę, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. Proszę państwa, PiS obiecuje, że co roku będzie trzynasta emerytura. Tak? – pytał dziennikarz. – Jeżeli będziemy my mieli na to wpływ. Powiedziałem wyraźnie i precyzyjnie. Jestem w Komisji Finansów Publicznych, myślę, że jest możliwość – odparł Cymański.