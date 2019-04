Seksafera z Niesiołowskim. Nowe informacje

Według ustaleń prokuratury poseł Niesiołowski pomagał trzem łódzkim biznesmenom załatwiać milionowe kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów do Grupy Azoty, a ci organizowali i opłacali mu w zamian spotkania z prostytutkami. Zdaniem śledczych w latach 2013–2015 poseł odbył co najmniej 30 takich spotkań.

W lutym do Sejmu wpłynął wniosek o zgodę na pociągnięcie Niesiołowskiego do odpowiedzialności karnej. Polityk zapowiedział, że immunitetu zrzeknie się sam. Zrobił to na początku marca. Obrońca Niesiołowskiego, były poseł SLD Ryszard Kalisz, uważa, że jego klient jest niewinny.

RMF FM informuje, że w najbliższy piątek Stefan Niesiołowski został wezwany do łódzkiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie seksafery z jego udziałem. Poseł ma tam usłyszeć zarzuty. On sam do niczego się nie przyznaje.

