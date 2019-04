Bielan: Wierchuszka ZNP to politycy. Olejnik: I co z tego?

Polityk komentował w "Kropce nad i" negocjacje strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Dzisiejsze rozmowy nie przyniosły przełomu i zostały zawieszone do piątku. Wicepremier Beata Szydło poinformowała, że rząd przedstawi nauczycielom nowe propozycje.

– Kierownictwo, wierchuszka ZNP, to są politycy. Pan Krzysztof Baszczyński, szara eminencja ZNP, wiceprezes ZNP był przez 12 lat członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ba, sam Związek Nauczycielstwa Polskiego był członkiem SLD – argumentował w TVN24 Adam Bielan.

– No i co z tego? – odpowiedziała politykowi prowadząca program Monika Olejnik. – SLD jest członkiem Koalicji Europejskiej. Jestem przekonany, że bardzo znaczna część tej akcji, którą pan Broniarz organizuje od wielu miesięcy, była zaplanowana już w zeszłym roku w gabinecie Grzegorza Schetyny po to, żeby zaszkodzić nam w kampanii – przekonywał wicemarszałek Senatu.

Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP, poinformował w środę, że związek przedstawił rządowi nową propozycję wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, mianowicie 15 proc. od 1 stycznia i kolejne 15 proc. od 1 września.