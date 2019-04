Wciąż brak porozumienia ws. brexitu. Tusk ma propozycję dla Wielkiej Brytanii

We wtorek premier Wielkiej Brytanii Theresa May poinformowała, że jej kraj będzie potrzebował kolejnego wydłużenia czasu na opuszczenie Unii Europejskiej. Szefowa brytyjskiego rządu nie chce dopuścić do tzw. twardego brexitu. – Opozycja musi zgodzić się na nową umowę – podkreślała. W tej sprawie przedstawiciele brytyjskiego rządu spotkali się z przedstawicielami opozycji w tym liderem Partii Pracy Jeremym Corbynem.

Okazuje się jednak, że pierwsze rozmowy nie doprowadziły do uzyskania porozumienia ws. kompromisowych warunków wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Jak podkreślono, rozmowy były "szczegółowe i produktywne", ale nie można mówić o przełomie.

Tymczasem szef Rady Europejskiej ma dla Wielkiej Brytanii propozycję. Według BBC, Donald Tusk zamierza zaproponować „elastyczne” wydłużenie okresu wyjścia z Unii Europejskiej o 12 miesięcy. Plan Tuska zakłada, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić Wspólnotę wcześniej, jeśli tylko brytyjski parlament zatwierdzi porozumienie o brexicie wynegocjowane wcześniej przez Theresę May z Brukselą.