Theresa May prosi UE o kolejne odłożenie brexitu

O potrzebie kolejnego wydłużenia terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Theresa May mówiła już we wtorek. Szefowa brytyjskiego rządu nie chce dopuścić do tzw. twardego brexitu. – Opozycja musi zgodzić się na nową umowę – podkreślała. W tej sprawie przedstawiciele brytyjskiego rządu spotkali się z przedstawicielami opozycji w tym liderem Partii Pracy Jeremym Corbynem, jednak rozmowy te nie doprowadziły jeszcze do konsensusu.

Jak informuje BBC, May zwróciła się do unijnych przywódców o wydłużenie terminu brexitu do 30 czerwca. Propozycja jej zakłada wariant w myśl którego, jeśli brytyjscy posłowie osiągną na czas porozumienie, Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej 23 maja, a więc na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Brytyjska premier podkreśliła, że mając na uwadze możliwość braku porozumienia do tego czasu, na wszelki wypadek będzie prowadzona kampania do PE.

Wcześniej również BBC informowało, że propozycję dla Wielkiej Brytanii ma także Donald Tusk. Z ustaleń stacji wynika, że Szef Rady Europejskiej zamierza zaproponować „elastyczne” wydłużenie okresu wyjścia z Unii Europejskiej o 12 miesięcy. Plan Tuska zakłada, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić Wspólnotę wcześniej, jeśli tylko brytyjski parlament zatwierdzi porozumienie o brexicie wynegocjowane wcześniej przez Theresę May z Brukselą.