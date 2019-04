Nowe zasady w PiS. Kaczyński dyscyplinuje posłów

Gazeta pisze, że w partii rządzącej wprowadzono dzienniczki, w których posłowie mają się "spowiadać" ze swojej działalności w terenie.

"Fakt" dotarł do takiej karty. To tabelka, w której każdy ma napisać, jakie spotkania i ile razy zorganizował w terenie, kto z PiS na nich był, jaka była frekwencja. No i jest rubryka "uwagi" – czytamy.

– Na początku nie wiedzieliśmy, co w tej rubryce trzeba wpisać. Czy to władze klubu nas ocenią, że za mało spotkań albo że coś poszło źle. Bo w dzienniczkach uczniów w szkole w rubryce „uwagi” zwykle nauczyciele wpisywali np. "rozmawia na lekcjach, biegał po klasie, pyskował, zwalił kwiatek z parapetu" – cytuje jednego z posłów PiS gazeta.

Dziennik podkreśla też, że kiedy w grudniu po raz pierwszy opisał pomysł zakładania posłom "dzienniczków ucznia", wówczas rzeczniczka PiS Beata Mazurek mówiła, że to "fake news".