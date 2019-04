Oświatowa "Solidarność" apeluje do swoich członków o nieprzyłączanie się do strajku innych związków

Podczas wczorajszych negocjacji "ostatniej szansy" jedynie "Solidarność" przystała na propozycje rządu dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął dziś natomiast ogólnopolski strajk. Władze "S" apelują do swoich działaczy, by "nie ulegali presji i tendencyjnym informacjom medialnym" i żeby nie przyłączali się do strajku.