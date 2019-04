Wałęsa o trzynastej emeryturze: Dziękuję, oddam Kaczyńskiemu

888 zł dostaną seniorzy w ramach rządowego programu "Emerytura plus". W zeszłym tygodniu ustawa przeszła już przez Sejm. To jedna z obietnic zawartych w tzw. piątce Kaczyńskiego.

Pomysł PiS krytycznie ocenia Lech Wałęsa. – To są żarty z pogrzebu, to gra wyborcza. Dziękuję uprzejmie za trzynastkę, oddaję Kaczyńskiemu – powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Dodał, że "z góry przekreśla pomysły z piątki" i sposób, w jaki rządzi PiS.

Dopytywany, czy nie sądzi, że "trzynastka" ulży emerytom, były prezydent odparł: – Ale to nie o to chodzi! To ja, Lech Wałęsa, zgłoszę 5 tys. zł dla każdego obywatela. I proszę to zrealizować... No i na tej zasadzie to jest... No gdzie my żyjemy?! – oświadczył Wałęsa.

Oprócz trzynastej emerytury w "piątce Kaczyńskiego" jest też rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, niższy PIT dla osób do 26. roku życia, reaktywacja PKS-ów i obniżenie kosztów pracy.