ZNP chce mediatora. Broniarz proponuje Adama Bodnara

W rozmowie z TVN24 szef ZNP powiedział, że strajkuje ponad 15,1 tys. szkół i blisko 600 tys. nauczycieli, którzy "żądają tu i teraz rozwiązania problemu, a nie dyskusji o tym, jak będzie wyglądał system wynagradzania, bo to jest dyskusja na wiele, wiele miesięcy".

– Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje w trybie pilnym w ciągu najbliższych dwóch godzin mediatora ze strony rządowej, który między stroną rządową, między ministrem edukacji narodowej, między premierem Morawieckim a protestującymi nauczycielami zechce mediować i zechce ten pożar ugasić w dniu dzisiejszym – powiedział Broniarz.

Jego zdaniem mediatorem mógłby być Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Pytany o wcześniejsze rozmowy z rządem Broniarz odparł: – Na 24 godziny przed posiedzeniem zespołu negocjacyjnego przychodził za każdy razem pan premier Gowin i mówił: nie mamy, i nie damy (pieniędzy – red.). Następnego dnia przychodzi pani premier Szydło i mówi mniej więcej tymi samymi słowami. Więc po co te negocjacje skoro rząd kategorycznie twierdzi, że nie da pieniędzy? Na marginesie: dosypać to można paszę do żłobu, ale nie pieniądze do systemu czy dla nauczycieli.

Dopytywany o rozpoczynające się w środę egzaminy gimnazjalne szef ZNP stwierdził, że jedyną osobą, która może rozwiązać ten problem, jest premier Mateusz Morawiecki.

