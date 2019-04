RMF FM: Do siedziby "Wiosny" weszła policja

Według ustaleń rozgłośni funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, dyski twarde oraz informacje z serwerowni. Czynności są prowadzone w związku ze śledztwem w sprawie mobbingu, którego miał się dopuścić ks. Jacek Stryczek, były prezes stowarzyszenia.

Jesienią 2018 r. Onet opublikował głośny reportaż zatytułowany "Tutaj nie jestem księdzem". Po tym materiale ks. Stryczek podał się do dymisji. Według ustaleń portalu założyciel stowarzyszenia oraz pomysłodawca "Szlachetnej paczki" od lat m.in. poniżał swoich pracowników oraz stosował wobec nich szantaż emocjonalny.

Państwowa Inspekcja Pracy, która zajmowała się tą sprawa, nie znalazła potwierdzających oskarżeń wobec kapłana. Śledztwo wciąż prowadzi krakowska prokuratura.

Na początku kwietnia "Do Rzeczy" ujawniło, że do sądu wpłynął wniosek o wpisanie do akt rejestrowych stowarzyszenia "Wiosna" ks. Grzegorza Babiarza jako prezesa. Nasz dziennikarz Wojciech Wybranowski dotarł do dokumentów, które budzą wątpliwości, czy wcześniejszy zarząd kierowany przez Joannę Sadzik został powołany legalnie.

