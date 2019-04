ZNP już mięknie? Możliwy jest strajk rotacyjny

Według ustaleń radia ZNP zastanawia się nad zmianą sposobu strajkowania np. na protest rotacyjny. Miałby on polegać na tym, że część nauczycieli strajkowałaby raz w jednej raz w drugiej szkole, tak aby inni mogli w tym czasie prowadzić lekcje.

"Chodzi o to, by przed zbliżającym się końcem roku uczniowie nie stracili szansy na poprawę ocen, na promocję do kolejnej klasy lub wyjazdu na zieloną szkołę" – czytamy na stronie internetowej RMF24.

Jak podaje rozgłośnia, szef ZNP Sławomir Broniarz zasugerował, że zakładowe i okręgowe komitety strajkowe powinny umożliwić pracę części nauczycieli i radom pedagogicznym, aby zakwalifikować maturzystów do egzaminu.

Decyzje co do ewentualnej zmiany formuły strajku ma podjąć w piątek prezydium zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dzisiaj jest czwarty dzień strajku nauczycieli i jednocześnie drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Na razie wszystko przebiega bez dramatycznych utrudnień. Wczorajsze sprawdziany nie odbyły się tylko w trzech szkołach.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że według badań, którymi dysponuje rząd, spada poparcie zarówno dla strajku (jest już niższe niż 50 proc.), jak i dla lidera ZNP Sławomira Broniarza. "Rząd liczy na to, że jeżeli uda się bezproblemowo przeprowadzić wszystkie egzaminy, to protest się wypali" – czytamy w gazecie.