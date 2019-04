Ważne przepisy zmienią się w majówkę. 160 ustaw znowelizują naraz

Gazeta zwraca uwagę, że akurat w środku majówki wejdą w życie przepisy ważne dla wszystkich przedsiębiorców. Mowa o tzw. nowelizacji wprowadzającej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) do polskich przepisów.

"Rz" dotarła do informacji, z których wynika, że nowelizacja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia i wejdzie w życie po upływie 14 dni, czyli 4 maja. Stanie się to – co podkreśla dziennik – pośrodku majowego weekendu.

Rozporządzenie dotyczące RODO oznacza zmiany w ponad 160 ustawach, m.in. kodeksie pracy, prawie budowlanym czy przepisach dotyczących banków, ubezpieczycieli, czy dostawców usług elektronicznych – czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

