"Rz": Donald Trump chce dealu z rządem PiS

Według amerykańskich źródeł gazety, jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to prezydent Donald Trump powinien przyjechać do Warszawy na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Do tego czasu umowa o wzmocnieniu sił USA w Polsce ma być gotowa.

Jak zauważa "Rz", ogłoszenie przez Trumpa decyzji o większym zaangażowaniu wojsk US Army nad Wisłą akurat w tą rocznicę, byłoby jasnym sygnałem, że "choć w przeszłości Polska nie mogła liczyć na europejskich sojuszników, to dziś nie zawiedzie się na Ameryce".

Dziennik podkreśla, że wbrew nazwie Fort Trump nie będzie jednak chodziło o budowę jednej superbazy, lecz o wzmocnieniu sił amerykańskich rozproszonych po całym kraju do około 6 tys. żołnierzy. Gazeta zaznacza, że to najwięcej po Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.